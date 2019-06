Le revolver avec lequel se serait tué Van Gogh fait un carton aux enchères

Il s'agit d'une vieille pièce rouillée... et pourtant elle a attiré les plus grands collectionneurs ce mercredi 19 juin. Un revolver qu'aurait utilisé Vincent Van Gogh pour mettre fin à ses jours, en juillet 1890 dans un champ d'Auvers-sur-Oise, a été vendu aux enchères pour 162.500 euros (frais compris). L'arme était estimée entre 40.000 et 60.000 euros, avec un prix de départ s'élevant à 20.000 euros. Le revolver, mis en vente par la maison AuctionArt – Rémy Le Fur, n'a pas pu être authentifié de manière formelle mais sa provenance a été jugée très sérieuse.