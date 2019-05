"Venice in oil", la nouvelle œuvre de Banksy

Banksy est sans doute le maître incontesté du happening. Après son tableau partiellement détruit qui a été vendu à près d'un million et demi d'euros, l'artiste a dévoilé une nouvelle œuvre intitulée "Venice in oil". Il a profité de l'ouverture de la Biennale de Venise pour s'installer sur la célèbre place de Saint-Marc et y exposer plusieurs tableaux. Ces derniers ont de quoi surprendre en formant une même fresque. Découvrez-les en images !



Ce samedi 25 mai 2019, Christophe Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous présente la nouvelle œuvre de Banksy. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 25/05/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.