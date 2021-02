À la découverte de la géode de Pulpí en Andalousie

Pour nous enfoncer dans ces tunnels, nous avons suivi Milagros Carretero, géologue à Pulpi. C'est l'une des seules à connaître parfaitement ce labyrinthe souterrain où les mineurs risquaient leur vie. Plus de 4 kilomètres de galeries exploitées jusqu'aux années 60 et où les belles surprises se cachent parfois dans l'obscurité des abîmes. Une poussière d'étoile comme suspendue dans le vide et le silence après le fracas des pioches et de la dynamite qui a régné sur les lieux pendant des siècles.