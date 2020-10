À la rencontre des sorcières des temps modernes

Ne lui parlez pas de déguisement. Lyra Ceoltoir le revendique, elle est une sorcière, une vraie. C'est donc très sérieusement qu'elle cherche dans une forêt des plantes au pouvoir, selon elle, surnaturel. La bruyère protégerait sa maison des mauvais esprits. Elle prépare une mystérieuse décoction avec ces petites fleures. "C'est quelque chose à laquelle on gagne beaucoup à se rattacher parce qu'elle nous permet de nous reconnecter à des choses plus naturelles", a-t-elle dit. Demandez-lui de vous jeter un sort pour vous protéger, elle le fera volontiers. Mais que les plus moqueurs se méfient. La sorcière pourrait aussi se montrer maléfique.



Les sorcières sont de retour. Pour cause, ouverte le mois de septembre dernier à Angers (Maine-et-Loire), une boutique spécialisée a déjà accueilli un millier de visiteurs. Livres, cartes, pendules, amulettes, les novices y trouvent la panoplie complète de l'apprenti. Cet art aux cultes ne serait donc plus vu d'un mauvais oeil. La sorcellerie devient aujourd'hui une philosophie de vie, une spiritualité, un mode de vie. Selon Sandy Lakdar, auteur, spécialiste des sorcières, "la pratique attire aujourd'hui des femmes en quête de repère et d'identité. Certaines cherchent du sens à une existence où les religions ne sont plus tellement présentes...".



Devenues de nouvelles stars des réseaux sociaux, les photos et vidéos de ces jeunes sorcières des temps modernes ensorcellent la toile. C'est le cas notamment de Sarah, suivie par plus de 500 000 fans. À 18 ans, elle dit avoir appris la sorcellerie seule dans les livres. Les hommes pourraient donc eux aussi faire de la sorcellerie. Mais, moins sensibles à ses charmes, ils ne représenteraient que 10% des pratiquants.



