A quelle heure et comment suivre en direct le décollage de Falcon Heavy, la fusée XXL d'Elon Musk ?

Space X s'apprête à lancer mardi sa fusée Falcon Heavy, décrite comme "la plus puissante du monde" et qui doit préfigurer les missions capables de transporter des équipages sur la Lune et peut-être sur Mars. Depuis Cap Canaveral (Floride), "tous les voyants sont au vert pour un lancement à 13h30 (heure de Floride)", s'est réjoui Elon Musk, patron de SpaceX sur Twitter. Ce qui nous fait donc un décollage prévu à partir de 19h30, heure de Paris.





Haute de 70 mètres, large de douze mètres, Falcon Heavy est en fait un assemblage complexe de trois fusées Falcon 9, le lanceur moyen de SpaceX. Son richissime inventeur a d'ores et déjà prévenu qu'il était conscient que sa fusée risquait de mal fonctionner. Toutefois, Elon Musk, qui va envoyer par la même occasion son Tesla Roadster, considèrerait le lancement "comme un succès si (la fusée) quitte le pas de tir et ne le pulvérise pas en mille morceaux".





Ce moment-clé doit attirer près de 100.000 spectateurs en Floride. Certains ont acheté un ticket pour assister depuis l'espace visiteur du Kennedy Space Center à cet événement et ont déboursé jusqu'à 195 dollars. Si vous ne faites pas partie ce ces chanceux, l'entreprise SpaceX diffuse via son site et son compte YouTube le décollage, que nous vous proposons ci-dessous.