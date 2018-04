VIDÉO - Cette Française a décroché le meilleur job du monde, elle nous embarque avec elle

Celle qui se considère comme une "vendeuse de rêves" envoie tout d'abord son CV et sa lettre de motivation à l'entreprise. Se rendant compte que des milliers de candidats devaient avoir fait comme elle, elle envisage les choses en grand. "J'ai demandé à mes potes, en Guadeloupe, de me rejoindre à Sainte-Anne pour passer une après-midi à la plage, tous ensemble. Et j'ai dessiné sur le sable avec leur corps : Sailsquare. Et avec des serviettes, j'ai écrit : Hire me ! [embauchez-moi, ndlr.]" Une vidéo qu'elle transmet à cette plateforme de mise en relation de skippers avec des voyageurs.





Pour la finale, Alyzée Joy Montana élabore un nouveau plan. "J'ai regardé un peu sur le site internet et il y avait un slogan qui revenait constamment : "Home is where the anchor drops [La maison se situe là où est jetée l'ancre, ndlr.], explique-t-elle. Donc je les ai pris au mot. J'ai acheté une ancre en Guadeloupe et je leur ai fait livrer par la Poste au siège à Milan. Et dessus j'avais écrit 'I drop my anchor at Sailsquare' [Je jette mon ancre chez Sailsquare, ndlr.]"