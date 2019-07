VIDÉO - Un monstrueux requin préhistorique attaque un sous-marin

Une scène tout droit sortie des "Dents de la mer". A plus de 500 mètres sous l'océan, des scientifiques qui réalisaient une mission de recherche sous-marine, ont aperçu et filmé un gigantesque requin de plus de 8 mètres. Ils l'ont vu surgir pour chasser une proie avant qu'il ne se mette à attaquer leur sous-marin. L'animal a même fini par saisir la caméra avec ses dents.