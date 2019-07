VIDÉO - Moments de panique quand un enfant chute entre le quai et un train

Les portes s’ouvrent et l’enfant tombe directement dans l’espace qui sépare le quai et le train. Derrière le jeune garçon, sa mère qui tient un bébé dans ses bras tandis que sa main libre fait avancer une poussette. Elle se précipite vers son fils alors que les autres passagers, sous le choc, tentent d'alerter le conducteur et les secours. Ils arriveront finalement à le secourir et à le remonter sur le quai. L'enfant s'en sort indemne.





Cette vidéo captée par une caméra de surveillance dans une station de Sydney (Australie) en février dernier, a été diffusée mardi 2 juillet sur le compte Twitter du réseau ferroviaire australien. Les autorités ont décidé de la diffuser à l'arrivée des vacances afin de servir de mise en garde aux parents.