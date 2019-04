VIDÉO - Australie : un restaurateur créé une pizza aux... 154 fromages

Johhny di Francesco, qui tient un restaurant à Melbourne, a décidé de "revisiter" la très populaire pizza 4 fromages en ajoutant à celle-ci 150 variétés différentes de cet aliment. Parmi la (très) longue liste, on retrouve évidemment la classique mozzarella ou du fromage de chèvre. Mais aussi de la raclette et du gorgonzola. Pour éviter l’indigestion, le pizzaïolo n’a cependant mis qu’un gramme de chaque type. De quoi lui permette de battre ce record pour le moins calorique. Et de vendre près de 800 de ces créations en cinq jours.





Mais le restaurateur n’en est pas à son premier coup d’essai. Au menu de son restaurant de Melbourne est déjà inscrite une pizza aux 99 fromages. Selon le Livre Guinness des records, le chef aurait trouvé l’inspiration pour cette recette insolite dans le dessin animé "Ninja Turtles", sorti en 2014. Dans ce film, l’un des personnages, Donatello, estime qu’il serait "culinairement impossible" de réaliser une pizza avec 99 fromages. Un défi relevé (en goût) avec succès.