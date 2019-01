VIDÉO - Autriche : un chamois enseveli sous 80 centimètres de neige sauvé par des cheminots

Depuis quelques jours, d'importants cumuls de neige et risques d'avalanches perturbent les déplacements dans le pays. Trois skieurs, deux Allemands et un Slovène, ont trouvé la mort hors domaine skiable au cours du week-end tandis que les corps de deux randonneurs en raquette ont été découverts ensevelis lundi. Deux autres randonneurs à ski sont portés disparus dans le nord-est du pays. Depuis le milieu de la semaine dernière, il est tombé jusqu'à 150 centimètres de neige dans le centre et le nord de ce pays montagneux, y compris à basse altitude, selon les services météorologiques autrichiens.