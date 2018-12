VIDÉO - Bloquée par les Gilets jaunes, une troupe de danseurs ambiance l’autoroute A7

Que faire lorsque l’on est coincé dans des bouchons interminables ? Les plus anciens jouent au jeu des plaques d’immatriculation, les plus jeunes chassent les Pokemons avec leur smartphone, les mélomanes tentent un karaoké ou un blind-test via leur autoradio...





Mais ces possibilités ont un inconvénient commun : elles obligent à rester dans l’habitacle du véhicule, sans lien avec le monde extérieur. Alors, en ces heures où les Gilets jaunes bloquent les axes de circulation au nom d’une plus grande solidarité, une troupe de danseurs en tournée a opté pour une autre voie, celle du partage.