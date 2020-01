VIDÉO - "Carlos Ghosn Challenge" : des internautes se cachent dans des étuis à instruments pour imiter l'ex-PDG

Une drôle de mode et un avertissement. Depuis qu'il a pris la fuite de manière rocambolesque, les informations et les rumeurs les plus folles circulent sur Carlos Ghosn et son expédition pour quitter le pays du Soleil levant. Selon le Wall Street Journal, il aurait réussi à échapper aux contrôles et à embarquer dans un avion privé en se cachant dans un caisson pour instrument de musique.

Cette information a inspiré une drôle de mode sur les réseaux sociaux. Depuis, des internautes "jouent à être Ghosn" en se faisant photographier dans des caissons habituellement utiliser pour protéger et stocker les grands instruments de musique. Sur une photo publiée sur Twitter, une jeune femme est recroquevillée dans un étui rembourré pour harpe vert, tandis qu'une autre montre quelqu'un debout dans un sac pour contrebasse.