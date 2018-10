VIDEO - Ce conducteur réanime l'écureuil qu'il avait percuté

Il a bien fait de s'arrêter. Ce conducteur du Minnesota a eu le bon réflexe en se préoccupant du sort de cet écureuil qu'il venait d'heurter avec sa voiture. Sous les yeux d'un agent de police qui passait par là, le jeune homme caresse le ventre du petit rongeur inanimé sur le bord de la route.





Grâce - peut-être - à cette calinothérapie, le petit animal qui n'était donc qu'étourdi, reprend ses esprits et file, sans demander son reste, dans un arbre. Pour le plus grand bonheur du bon samaritain du jour et du policier.