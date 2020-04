"Co-co-corona", le tube du confinement

Camille Lellouche a été découverte pour la première fois dans la saison The Voice. Elle a également fait apparition dans certains films. Ces derniers temps, les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle scène de cette humoriste et chanteuse où elle est suivie par plus de deux millions de personnes. Derrière son humour, elle utilise son influence pour faire passer des messages. A l'exemple de la chanson "Pourquoi pourquoi pourquoi ?" qui incite à rester chez soi et à respecter les règles de confinement.



Ce dimanche 19 avril 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de Camille Lellouche, humoriste et chanteuse très influente sur les jeunes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/04/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.