Confiné dans le château de Chantilly, pas si désagréable

Gardienne des lieux, Nicole Garnier vit sur place dans l'aile sud du château d'Enghien, l'ancienne maison d'amis. Dans les jardins dessinés par Le Nôtre, l'automne rayonne et impose son rythme aux jardiniers. Chantilly, ce sont cinq siècles d'histoire à entretenir. Durant ce deuxième confinement, la conservatrice générale entend faire un grand ménage. En équipe réduite, le personnel s'arme de patience pour dépoussiérer délicatement le mobilier dans les appartements.



Le fils du dernier roi de France a vécu dans ce château au XIXème siècle avec son épouse. Le prince est un collectionneur, considéré comme le plus grand de son temps. Il achète aux enchères 800 tableaux d'art ancien et se constitue un mini Louvre. Poussin, Watteau, Ingres, les maîtres Français côtoient ceux de la Renaissance italienne. À défaut d'accueillir du public, les conservateurs sont plus que jamais au chevet des œuvres. Une saison, peut-être deux, à passer encore en tête-à-tête avec ce lieu.