VIDÉO - Anita, 12 ans, dit non aux cours en ligne à domicile (mais pas dans la rue)

Elle se rend chaque jour devant son établissement pour y installer chaise et bureau. Anita Iacovelli, une collégienne turinoise de 12 ans, se mobilise de cette manière pour le droit des élèves à avoir classe à l’école et non pas au travers d’un écran, l'enseignement à distance ayant été réinstauré en raison de la deuxième vague épidémique.

En plus de sa chaise rose fluo et sa petite table pliante, Anita n'oublie jamais d'afficher un panneau expliquant combat : "Présente ! L'école en classe est notre droit. Priorité à l'école !" Bien emmitouflée avec bonnet et mitaines pour ne pas attraper froid, elle assiste ensuite aux cours directement sur sa tablette.

La ministre de l'Éducation, Lucia Azzolina, a ainsi décroché son téléphone pour lui assurer que les écoles rouvriraient bientôt. Elle "m'a appelée et m'a félicitée car elle a aimé mon combat, et m'a dit qu'elle ferait tout pour rouvrir les écoles dès que possible", raconte la jeune fille.

"Quand ils ont annoncé que les écoles allaient fermer, je me suis dit que je ne pourrais pas supporter une autre année d'enseignement à distance. C'est difficile de se concentrer devant un ordinateur, et on ne peut pas suivre le cours comme on le ferait en classe", explique-t-elle, le visage masqué encadré de cheveux blonds.

"Tout me manque de l'école : les cours en présentiel, regarder les professeurs dans les yeux et non à travers un écran, être en compagnie de mes camarades, me réveiller le matin et me préparer pour l'école au lieu de rester à la maison en pyjama devant un ordinateur."