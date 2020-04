VIDÉO - Pendant le confinement, les dauphins sont de sortie en Turquie

Moins de trafic maritime, moins de pêcheurs, un calme inhabituel... Il n'en fallait pas plus pour rendre heureux les dauphins du Bosphore. Le confinement imposé par la pandémie de coronavirus à Istanbul, mégalopole de plus de 16 millions d'habitants, a permis au détroit qui relie la Méditerranée à la Mer Noire de se retrouver presque désert ! À Sarayburnu, promontoire qui sépare la Corne d'Or de la mer de Marmara, une bande de cétacés a été aperçue en train de nager avec une nuée de mouettes. Et tout ça pour le plus grand plaisir des habitants et des photographes (comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus).