Cruard Reporter : Dans le plus petit cinéma de France

Cadre intimiste et pas plus de 58 places. C'est tout ce qu'il faut aux habitants de Mons-en-Montois (Seine-et-Marne) et de ses environs pour regarder un bon film. Il s'agit du plus petit cinéma de l'Hexagone. Les spectateurs n'hésitent pas à faire des dizaines de kilomètres pour y regarder des films. Selon eux, la salle projette des films que l'on ne voit pas ailleurs et surtout, l'ambiance y est sympathique. Michel Leclerc, le directeur du cinéma, précise que quelques règles assez strictes ont participé à ce succès. Avoir une petite salle créé et renforce également le lien social, rajoute-t-il.



