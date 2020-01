Cruard Reporter : des églises ressuscitées

Les églises désacralisées redécouvrent une toute nouvelle fonction. Si on a une salle de sports aux Pays-Bas, en Espagne, on découvre un skatepark. Dans l'Hexagone, nous avons une boîte de nuit à Angers. Le plus époustouflant, c'est une chapelle du 19ème siècle à Nantes, qui cache un hôtel de luxe entre ses murs. Malgré le prix plutôt élevé, l'endroit témoigne de 80% de taux de remplissage sur une année. Sur les 42 000 églises en France, 250 ont été désacralisées depuis 1905.



