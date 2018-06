Dans le zoo de Vladivostok, au Sud-Est de la Russie, une histoire improbable est née. C'est celle d'une amitié peu commune entre un petit tigre, nommé Taigan et un chiot, nommé Alabai. Les deux animaux ne se quittent plus et adorent jouer ensemble. C'est ce qu'on peut constater dans la vidéo partagée par le zoo.

On souhaite que cette bromance continue en espérant que l'un ne finisse pas par être le dîner de l'autre...