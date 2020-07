VIDÉO - Découvrez les premières images de la voiture volante de Franky Zapata

La France l’avait découvert le 14 juillet 2019, à l’occasion de la grande cérémonie pour la fête nationale sur les Champs-Elysées. Ce jour-là, Franky Zapata, un Marseillais aujourd’hui âgé de 41 ans, se transforme en "homme volant" et survole la plus belle avenue du monde à bord de son invention, le Flyboard. Moins d’un mois plus tard, il traverse la Manche à bord de son petit bijou de technologie, le 4 août 2019.

Un an après, Franky Zapata continue d’émerveiller les vacanciers en survolant la France sur son Flyboard, comme mercredi 29 juillet à Sausset-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône. Néanmoins, pendant le confinement, son Flyboard est resté au garage et l’inventeur a continué à peaufiner son bébé, en fabriquant de nouveaux réacteurs et en améliorant son autonomie et sa sécurité. Mais derrière le Flyboard se cache un projet qu’il développe avec son équipe de dix personnes.