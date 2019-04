VIDÉO - "Fières de leur corps", elles défilent et défient les diktats de la mode

Le 28 avril dernier au Trocadéro, s'est déroulé un spectacle assez particulier. Une quarantaine de femmes ont défilé sous la pluie en nuisettes transparentes, en bas résille et en sous-vêtements. La particularité de cet événement est que ces femmes en question sont des mannequins grande taille et des "femmes de tous les jours". Elles dénoncent les diktats de la mode.





D'ailleurs, en clin d’œil aux anges de Victoria's Secret, certaines d'entre elles étaient vêtues de blanc et portaient des ailes. L'idée de l'organisatrice du défilé est "de représenter la majorité des femmes, montrer qu'elles sont belles malgré leurs "défauts" qui en fait n'en sont pas".





Mannequins grandes tailles et "femmes de tous les jours", y compris minces, petites et pas très jeunes ont participé à la deuxième édition de ce défilé "body positive", terme emprunté à la culture anglo-saxonne, où ce mouvement est beaucoup plus ancré.





Ce lundi 29 avril 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "La surprise", nous parle de l'initiative "The All Sizes Catwalk". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/04/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.