Des infox très contagieuses autour du coronavirus

Les infox sur le coronavirus continuent d'envahir la toile. Et Wuhan est au centre de leurs attentions. Depuis quelques temps, on a vu défiler sur le web pas mal de vidéos de personnes qui tombent soudainement dans les rues ou les hôpitaux. La cause de ces chutes sont souvent attribuée au coronavirus, mais selon les spécialistes, il faut être prudent par rapport à ces clips car ils proviennent de réseaux sociaux chinois. Certaines vidéos pourraient ainsi être de simples montages. A découvrir également : Infox : téléphone au volant, permis supprimé et Infox : le mur de Trump s'effondre.



Ce dimanche 2 février 2020, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle des rumeurs sur le coronavirus chinois. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/02/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.