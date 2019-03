Vidéo du vol d'une cagnotte pour un enfant malade : les internautes s'indignent

Un gérant d'une supérette de Gonesse (Val-d'Oise) a publié sur Internet une vidéo de caméra de surveillance montrant un homme qui vole un article dans son magasin. L'objet dérobé n'est autre qu'une cagnotte destinée à un enfant malade atteint d'une paralysie. La vidéo a dépassé le million de vues et a indigné les internautes.



