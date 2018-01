VIDÉO – Du wakeboard dans la rue : un père et son fils profitent à leur façon de la crue de la Seine

JUSTICE





La cour d'appel de Paris vient de condamner l'ancien secrétaire d’État au Commerce extérieur Thomas Thévenoud à 12 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour "fraude fiscale". Les juges ont aggravé les peines prononcées par le tribunal correctionnel de Paris qui l'avait condamné le 29 mai dernier à 3 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité.