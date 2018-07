VIDEO - "Elle a dit non !" : en pleine euphorie de la victoire sur les Champs-Elysées, la demande en mariage tourne au fiasco

L’euphorie fait pousser des ailes. Dimanche, un internaute a filmé ce qui semble être une demande en mariage, un peu maladroite, d’un supporter des Bleus à la fin du match entre la France et la Croatie (4-2). Habillé aux couleurs de son équipe favorite, t-shirt bleu et drapeau tricolore sur les épaules, le jeune homme a profité de cet élan d’enthousiasme et d’un regain de confiance pour demander sa compagne en mariage. Agenouillé sur les Champs-Elysées, dans une foule compacte, il n’a pas le temps de prononcer un seul mot que l’intéressée fait "non" du doigt. L’assistance se régale du spectacle et entame un "Elle a dit non ! Elle a dit non ! Elle a, elle a, elle a dit non !"