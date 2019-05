VIDÉO - Etats-Unis : deux laveurs de vitres pris au piège dans une nacelle hors de contrôle en haut d'une tour de 50 étages

Sur Facebook, les pompiers de la ville ont raconté ce sauvetage et l'ont expliqué en détails. Arrivés au sommet de la tour, ils ont lancé des cordes aux deux employés qui ont réussi à les rattraper. Puis les sauveteurs n'ont eu qu'à rapprocher la nacelle afin de la stabiliser.





Sur plusieurs vidéos, on peut voir la nacelle suspendue dans le vide, se balancer et frapper l'édifice. La nacelle a d'ailleurs cassé plusieurs fenêtres avant que les secouristes n'arrivent à stabiliser la grue.La zone avait même été interdite à la circulation. Les deux hommes n'ont pas été blessés et ont même refusé d'être transportés à l'hôpital pour des examens.