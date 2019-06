VIDÉO - Etats-Unis : la civière d'une septuagénaire part en vrille lors d'un sauvetage en hélicoptère

Dans cette séquence, on voit la civière tourner de plus en plus vite, suspendue au-dessus du vide. La victime a malgré tout pu être transférée à l'hôpital.





Sur place, les soignants ont constaté qu'elle était heureusement indemne. Un peu étourdie et prise de nausée, mais elle n'a subi "aucun effet néfaste dû à cette vrille", a indiqué le chef des pompiers. Lors d'une conférence de presse, les responsables des secours ont indiqué que ce type d'incident s'était déjà produit par le passé, et que ce câble qui s'est révélé défectueux avait précisément pour objectif d'éviter ce genre d'incident.