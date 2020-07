VIDÉO - "Extraordinaire" : une tortue marine a pondu ses œufs sur la plage publique de Fréjus

SURPRISE - A Fréjus (Var), une tortue de mer a décidé de pondre sur la plage publique. Le personnel de la ville est aux petits soins pour protéger les précieux œufs.

C'est un phénomène rarissime en France métropolitaine : une tortue marine a élu domicile au beau milieu de la plage des Sablettes, la grande plage publique au cœur de Fréjus (Var), pour pondre ses œufs. Un événement qui est loin d'être passé inaperçu. "Avec le monde qu'il y a, c'est extraordinaire. Peut-être un effet du confinement, qui sait ?", se réjouit ainsi un vacancier dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Autre particularité, la ponte a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'un marché nocturne se tenait sur le bord de mer. Alertés par des badauds, les agents de la police municipale ont donc pu faire partie des heureux chanceux qui ont assisté à la scène. Un moment rare et émouvant : "On a mis en place un périmètre de sécurité, on l'a observée, et une fois qu'elle avait terminé, elle a regagné la plage ; il était à peu près 4 heures et demi du matin. Après, on a assuré la surveillance toute la nuit avec elle", raconte, encore ému, Raoul Regaieg, le chef de la police municipale de Fréjus, aux caméras de TF1.

Lire aussi À la rescousse des tortues marines sur l'Île de la Réunion

Une espèce protégée

L'animal est une tortue caouanne, une espèce protégée très commune en Méditerranée. Sidonie Catteau, référente locale du RTMMF et chargée de projet à l'association Marineland, va assurer désormais tout le suivi scientifique de la période d'incubation des œufs de cette tortue, qui va durer au moins 50 jours. "Ces dernières années, on avait observé des adultes matures sexuellement, et maintenant on a ces épisodes de ponte. C'est juste incroyable", avance-t-elle. Les naissances sont maintenant très attendues, avec l'espoir que les bébés tortues arrivent sans heurts à regagner la mer. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Ce mercredi, des œufs d'une autre tortue ont été découverts sur une seconde plage de Fréjus, mais plus éloignée du centre-ville, à Saint-Aygulf. Deux nids sur lesquels les agents de l'observatoire marin vont devoir veiller tout l'été.

Toute l'info sur Le 13h

Jusqu’à présent les côtes françaises étaient surtout connues pour être des zones d’alimentation fréquentées par des tortues adultes, et non de nidification. Celles-ci se situent plutôt en Grèce, en Tunisie ou encore en Italie. Mais l'Observatoire des tortues marines de France métropolitaine note une activité de reproduction plus régulière depuis 2016 pour cette espèce protégée. Il en attribue la raison à l’augmentation de la température de surface en Méditerranée française ces dernières années.

La rédaction de LCI