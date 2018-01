Fin du monde : il est minuit moins 2 minutes sur l'horloge de l'apocalypse !

L'humanité file un mauvais coton, selon les directeurs du Bulletin des scientifiques atomistes. Ce magazine tenu par des physiciens de l’Université de Chicago est à l'origine de l'horloge de l'apocalypse, qui symbolise le danger pesant sur la planète. Minuit représente la fin du monde, et plus l'heure s'en approche, plus les scientifiques considèrent que nous frôlons la catastrophe mondiale.