Forest Green Rovers, le club de foot le plus écologique de la planète

Forest Green Rovers est le club de football le plus écologique de la planète. Panneau solaire, éolienne, récupération des eaux de pluie... En quelques années, le stade est devenu champion du monde en matière d'écologie. Il est aujourd'hui ambassadeur des Nations Unies, mandaté pour inciter les clubs sportifs à réduire leur empreinte carbone.



