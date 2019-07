VIDÉO - Jour J pour l'"homme volant" Franky Zapata, qui s'apprête à traverser la Manche

Le 25 juillet est une date qui est loin d'avoir été prise au hasard. Il y a 110 ans, jour pour jour, le pilote Louis Blériot était le premier homme à traverser la Manche en avion. "Ce qui me rend le plus fier, c'est de marcher dans les pas des pionniers de l'aviation", a expliqué Franky Zapata.





Krystel Zapata, son épouse, nous avait dévoilé les derniers préparatifs avant l'envol. Au programme ce mercredi à 15h30 "un long briefing d'une heure et demie avec le dispositif de sécurité. Il y aura un hélico de l'armée qui nous suivra." A suivi un shooting photo du pilote à côté de l'avion de Louis Blériot puis un dernier briefing avec l'équipe de production qui le suit pour le tournage d'un documentaire. "Ensuite c'est manger puis dodo!", plaisantait son épouse.





L'heure à laquelle Franky Zapata partira n'est pas encore déterminée, "dans la matinée", nous confie Krystel Zapata, "tout dépendra de la météo". Le vol quant à lui devrait durer une bonne vingtaine de minutes en tout, ravitaillement compris.





S'il aura 36 km à parcourir avec une vitesse moyenne de 140km/h sur sa plateforme, Franky Zapata sait que la météo pourrait lui jouer des tours : "Plus le vent est de travers et turbulent, plus ça me demande de la concentration." Le pilote restait toutefois concentré sur le défi de jeudi : "Je pense que je vais passer une nuit un petit peu compliquée", confiait-il.