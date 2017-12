VIDÉO - Meilleurs amis depuis 60 ans, ils découvrent qu'ils sont... frères

C'est ce qu'on appelle un miracle de Noël ! Alan Robinson et Walter Macfarlane, qui vivent à Oahu, à Hawaï, sont tous deux nés et ont grandi sur l'île. Ils se sont rencontrés à l'école primaire et ont continué à partager une amitié pendant près de 60 ans. Les deux compères étaient notamment proches car Walter n'a jamais connu son père, tandis qu'Alan a de son côté été adopté à la naissance.





Attristé de ne pas connaître l'identité de son père, Walter Macfarlane a décidé d’entreprendre des démarches pour le retrouver et a effectué de nombreuses recherches. C’est finalement grâce à un site internet qui permet de comparer des profils génétiques qu’il a retrouvé une personne avec un ADN très proche, un homme surnommé ROBI737.





Mais comment savoir qui était ROBI737 ? "En y réfléchissant, on s’est dit que ça pourrait être Alan. Tout le monde l’a toujours appelé Robbie à cause de son nom de famille, Robinson. Et comme il était pilote pour la compagnie Aloha Airlines, le 737 était justifié", a expliqué la fille de Walter, Cindy Macfarlane. Quelques coups de fil entre les amis suffirent pour confirmer que ROBI737 était bien le pseudo d'Alan Robinson. Après des vérifications supplémentaires, les deux hommes se sont rendu compte qu’ils avaient la même mère, et qu'ils étaient donc demi-frères !