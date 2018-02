VIDÉO - "Ils déneigent quoi ? De la poussière ?" : quand les Québécois se moquent de la panique en France

En France, on ne parle plus que de ça : la neige, la neige, la neige. Avec l'arrivée du froid, les premiers flocons ont pris de court les Franciliens et créé une pagaille sans nom. Plus de 700 kilomètres de bouchons mardi, des automobilistes bloqués dans leur véhicule toute une nuit et des vols annulés. Mais cet épisode neigeux spectaculaire est vu d'un poil plutôt moqueur par nos amis québécois. Habitués du grand froid, bien plus équipés, il s'étonne que seuls quelques centimètres de neige puissent avoir de telles conséquences dans une capitale européenne. Il faut dire que sur la seule ville de Montréal, 167 cm de neige sont tombés depuis le début de l'hiver.