VIDÉO - Il sauve un chiot coincé dans une fosse en construisant un drone sur-mesure

A New Delhi, en Inde, un chiot, coincé dans une fosse pendant deux jours, a été sauvé par un ingénieur qui, en plus d'être réactif, était aussi efficace. En repérant l'animal en détresse, Milind Raj a couru vers son bureau pour y élaborer un drone sur-mesure en à peine six heures. Hélices, pinces, capteur pour mesurer les battements du cœur… Tout pour ramener le petit chien sain et sauf à lui. Il l'a ensuite adopté et baptisé "Lifted", ce qui signifie "soulevé".