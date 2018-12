VIDÉO - "Je ne suis pas une vendue, je suis une Gilet jaune en souffrance" : le coup de gueule d'Ingrid Levavasseur contre ses camarades "obtus"

"Vous êtes obtus ou quoi ?", a ensuite lancé l’aide-soignante de l'Eure, avant de poursuivre son monologue, en évoquant la difficulté à avoir un débat constructif sur les réseaux sociaux mais aussi d'être "médiatisée" quand on est Gilet jaune. "Je ne suis pas une vendue, une corrompue, je suis une Gilet jaune en souffrance comme tout le monde", a-t-elle expliqué. Et de s'emporter de plus belle : "Visiblement, il faut fermer sa gueule et écouter les bourrus (...) et comme bons Français, vous râlez et vous tapez sur qui vous pouvez mais je ne suis pas la cible."





Revenant sur les commentaires assez durs qui lui ont été adressés, l'accusant notamment d'être moins déterminée ou de trahir le mouvement, elle a pour finir tenté un électrochoc pour essayer de lancer un débat sur le bien-fondé du blocage des ronds-points à ce stade de la mobilisation. "On a eu plus de morts chez les Gilets jaunes que dans un attentat et on n'en fait pas plus de bruit que ça, donc il faut agir autrement", suggère-t-elle, concluant quelques secondes plus tard avec un "merci, au revoir", des plus agacés. Reste à savoir comment sera accueillie mise au point par sa communauté virtuelle.