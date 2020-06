L'humeur de Beaugrand : Les Village People défient Trump !

Village People est un groupe à succès, créé à la fin des années 70 et connu pour "YMCA", qui compte plus de 80 millions de disques vendus dans le monde. Donald Trump, lui, utilise régulièrement le titre "Macho Man", notamment lors de ses meetings, lors d'un voyage officiel en Inde et même le jour du lancement de Space X. A tel point que le policier du groupe, Victor Willis, s'est directement adressé au président américain sur les réseaux sociaux pour lui demander d'arrêter. Et c'est loin d'être la première fois qu'il essuie un refus de ce genre.



