VIDÉO - L'incroyable sang-froid d'un enfant suivi par un ours en Italie

Le jeune homme s'est "éloigné quelques instants pour aller chercher les joyaux de Pino Mugo" au moment où l'animal a surgi des buissons selon son oncle interrogé par le journal italien La Stampa. Il rajoute qu'à "un moment donné, nous avons réalisé qu'il était suivi de cet ours. Nous nous sommes évidemment alarmés, alors qu'il était très calme". Un calme olympien filmé par le compagnon de sa mère et qui a rapidement fait sensation sur les réseaux sociaux. Lentement et sans jamais se précipiter, l'enfant recule et s'éloigne de l'ours brun. Sans faire de gestes brusques, il se met hors de portée. Un courage et un sang froid à toute épreuve. Après ce qui lui est arrivé, Alessandro confie comment il a fait : "Savez-vous quel était le secret ? Je ne l'ai pas regardé dans les yeux et l'ours a donc compris que je n'étais pas son ennemi. Et maintenant, je suis l'enfant le plus heureux du monde. "