L'inquiétant soldat robot :Serait-il capable de manier les armes ?

La vidéo d'un robot muni d'un pistolet a fait polémique. Il s'agit d'une parodie faite par une boîte de production américaine. D'ailleurs, c'est la même boîte qui avait montré un robot s'attaquant à des hommes en juin dernier. C'est leur manière de se moquer de l'entreprise Boston Dynamics, qui fabrique de vrais robots. L'habilleté de ces derniers interesserait vivement l'armée américaine, dans le but de limiter les pertes humaines. Autres infox :un café en Chine a grimé des chiens à la couleur du panda pour attirer plus de clients et la version Hollywood de la mort d'Al-Baghdadi racontée dans le discours de Trump.



Ce dimanche 3 novembre 2019, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle d'un robot qui pourrait utiliser des armes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 03/11/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.