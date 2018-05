VIDÉO – La "dispute" enflammée de deux lynx qui fait bien rire le web

Plus de 500.000 vues en à peine deux jours : l’emballement est à la hauteur de la rareté de la scène. Une vidéo de deux lynx se hurlant littéralement dessus fait, depuis lundi, le bonheur des internautes et des réseaux sociaux. Il faut dire que la "dispute" entre les deux félins, habituellement très craintifs et fuyants dès qu’un humain les approche, a de quoi faire sourire.