La fascination de la Chine pour l'architecture européenne

En Chine, à deux heures de Shanghai, il existe un lieu à la fois un parc d'attractions, un centre équestre et un musée à ciel ouvert du patrimoine européen, qui s'étend sur 260 000 mètres carrés. Le caprice d'un milliardaire chinois, Zhou Jianping, passionné de cheval et d'architecture européenne. Il a investi 460 millions d'euros pour faire partager ses passions à ses concitoyens.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.