VIDÉO - La tirelire pour un enfant malade volée : les internautes s'indignent et font grimper la cagnotte en ligne

A la base, les parents de Tylian avaient approché le Casino de Gonesse pour mettre des affiches expliquant leur demande de dons. Mais les gérants du supermarché, Patricia et Fabrice Belorgey, ont voulu aller plus loin. Ils témoignent au Parisien : "On a mis des cagnottes au niveau des caisses pour récolter des fonds et on a lancé l’opération 'le mois de mars pour Tylian', pendant lequel tous les bénéfices de la vente d’ananas ont été reversés à la famille du garçon."





Evidemment choqué et énervé par ce vol, le propriétaire du commerce écrit dans la description de son post Facebook : "Je retirerais la vidéo quand l'argent sera rendu. Acte ignoble à partager pour que le message lui parvienne." Un message partagé par le papa, qui a commenté "Merci à tous de partager faut le retrouver. Il a volé l'argent qui était pour l'opération de mon fils et de ce fait à volé tous ceux qui avaient donné pour lui. Si quelqu'un le reconnaît qu'il me donne son nom merci."