La vraie fausse météo d'Evelyne Dhéliat

A quoi ressemblerait un bulletin météorologique en 2050 ? Tel est l'objet d'une vidéo qui fait actuellement le buzz sur la toile. On y voit Evelyne Dhéliat annoncer les températures pour la journée du 18 août 2050. Des prévisions impressionnantes puisque le thermomètre atteint les 40° C, voire plus, dans certaines villes. Le plus impressionnant est que cette fausse météo, tournée en 2016, prévoyait les températures pour 2050, mais celles-ci avaient été ressenties ce week-end. Une vidéo qui paraît insolite et effrayante à la fois.



