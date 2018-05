VIDÉO - Quand le Lego est plus qu'un simple jouet !

Le Lego dépasse désormais le cadre du simple jouet. Le YouTubeur canadien The Brick Wall a conçu une machine en Lego capable de préparer des œufs, au plat ou brouillés, et du bacon de manière autonome. Sa vidéo a affiché 400 000 vues en quelques jours et il n'en est pas à son coup d'essai. Passionné de robots en Lego, il a déjà fabriqué un robot burger, un autre pour ramasser des balles de golf, un qui jardine et encore un pour le déneigement. Par ailleurs, une exposition à l'espace Chapiteau du Parc de la Villette, à Paris, propose 120 sculptures de super-héros DC Comics intégralement en Lego jusqu'au 19 août.