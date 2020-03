Le tribunal flottant de l'Amazonie

Tous les trois mois, ce bateau fait route vers une dizaine d'îles perdues dans l'estuaire de l'Amazone. À son bord se trouvent des policiers, des magistrats, des avocats, ou encore des assistantes sociales et des psychologues. À chaque escale, ils jugent des conflits de voisinage, des divorces, mais aussi des viols et des homicides. Une mission compliquée en pleine forêt amazonienne pour l'équipage de ce tribunal flottant.



