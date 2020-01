Les perles des vœux 2020

La vidéo de la nouvelle présidente de la Confédération suisse, Simonetta Sommaruga, fait partie de celles qui nous ont marqués le plus. Elle nous emmène dans sa boulangerie de Berne, quand tout à coup, on comprend qu'il s'agit des vœux télévisés. Pour sa part, Margrethe II, la reine du Danemark, a opté pour des vœux en vrai direct où tout peut arriver. Et que peut-on dire sur l'allocution de la reine d'Angleterre ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.