Les super-pouvoirs du cheveu

La nature est parfois contraignante, mais regorge aussi de super-pouvoirs. Et ce dimanche soir, on va s'intéresser à ceux de nos cheveux. Nous avons en moyenne 120 000 sur la tête. Les coiffeurs français en coupent 4 000 tonnes par an. D'habitude, on les jette. Pourtant, ces cheveux sont une vraie mine d'or. Et après avoir vu ce qu'ils sont capables de faire face à une marée noire, vous ne les regarderez sans doute plus de la même façon.



