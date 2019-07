VIDÉO - Mexique : une très violente tempête de grêle paralysie la ville de Guadalajara

S'il n'y a pas eu de blessés, la Protection civile a indiqué que deux personnes avaient été victimes d'une début d'hypothermie. Près de 200 maisons et commerces ont été touchés et au moins 50 véhicules ont été emportés par le torrent qu'a formé la glace. D'autres ont été empilés les uns sur les autres ou ensevelis sous la glace. La Protection civile et des militaires s'activaient encore ce lundi de dégager les rues pour la circulation.