VIDÉO - Panique en haute mer : un navire de croisière pris dans une tempête tout proche de chavirer

Sauf que tout ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et pour cause : des bourrasques à plus de 180km/h ont commencé à secouer le navire peu avant minuit. Une situation dantesque que des témoins ont raconté à TVA Nouvelles, un site canadien d'informations. "Le bateau a penché complètement vers la droite et il ne revenait pas", raconte ainsi Julie Héroux, présente à bord du paquebot. "C’était tellement penché que tout a volé par terre. Les verres, les tasses. Tout ce qui était dans notre garde-robe est tombé."





"On pensait que le bateau allait couler tellement il était penché", précise cette jeune mère de famille. Il faut dire que le bateau est resté incliné ainsi durant près d'un quart d'heure. Une éternité. "On est monté au 16e et au 17e étage. Toutes les chaises avaient revolé partout. Les tables étaient tombées. Dans la salle à manger, tout était par terre. Il y avait des assiettes cassées partout", dit-elle encore.