VIDÉO- Pérou : la silhouette d'un chat géant de 37m découvert sur les lignes de Nazca

Long de 37 mètres des oreilles à la queue, ce tracé est visible sur le flanc d’une petite colline en plein désert de Nazca. Cette découverte s’est faite sur un territoire appartenant au palmarès du patrimoine mondial de l’Unesco. Ce site précolombien, connu sous le nom de "lignes de Nazca", est sillonnée de longues lignes de plusieurs kilomètres, mais aussi des formes d’animaux ou de végétaux stylisés, formant un ensemble disparate et mystérieux de ce que l'on appelle des "géoglyphes". Tracées dans le sol entre 500 av. J.-C. et 500 apr. J.-C., explique le site de l'Unesco, ces figures "soulèvent une des grandes énigmes de l'archéologie en raison de leur quantité, de leur nature, de leur taille et de leur continuité (...)". "On suppose qu'ils auraient eu une fonction rituelle liée à l'astronomie", explique l'Unesco.